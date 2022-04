Atelier : découverte des mammifères marins Colleville-Montgomery Colleville-Montgomery Catégories d’évènement: Calvados

Colleville-Montgomery

Atelier : découverte des mammifères marins Colleville-Montgomery, 27 avril 2022, Colleville-Montgomery. Atelier : découverte des mammifères marins Médiathèque 11 Grande rue Colleville-Montgomery

2022-04-27 17:00:00 17:00:00 – 2022-04-27 Médiathèque 11 Grande rue

Colleville-Montgomery Calvados Marie Francou, membre du Groupe Mammalogique Normand fera découvrir les mammifères marins de nos régions ou d’ailleurs lors de cette rencontre destinée aux plus jeunes de nos habitants.

Marie Francou, membre du Groupe Mammalogique Normand fera découvrir les mammifères marins de nos régions ou d'ailleurs lors de cette rencontre destinée aux plus jeunes de nos habitants.

Source : Médiathèque de Colleville-Montgomery

Médiathèque 11 Grande rue Colleville-Montgomery

