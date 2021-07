Balaruc-les-Bains Balaruc-les-Bains Balaruc-les-Bains, Hérault ATELIER DECOUVERTE DES EPICES DU MONDE : « EPICES ARGENTINS » Balaruc-les-Bains Balaruc-les-Bains Catégories d’évènement: Balaruc-les-Bains

Hérault

ATELIER DECOUVERTE DES EPICES DU MONDE : « EPICES ARGENTINS » Balaruc-les-Bains, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Balaruc-les-Bains. ATELIER DECOUVERTE DES EPICES DU MONDE : « EPICES ARGENTINS » 2021-07-24 10:30:00 – 2021-07-24 12:30:00

Balaruc-les-Bains Hérault Animés par Agnès Pesenti de l’association En Route !

Public adulte, sur inscription.

L’histoire de la cuisine argentine est riche car ce pays a bénéficié de nombreuses influences alimentaires. Apprenez à réaliser le traditionnel Chimichurri. Animés par Agnès Pesenti de l’association En Route !

