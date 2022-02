Atelier découverte des échecs Bains-sur-Oust Bains-sur-Oust Catégories d’évènement: Bains-sur-Oust

Ille-et-Vilaine

Atelier découverte des échecs Bains-sur-Oust, 26 février 2022, Bains-sur-Oust. Atelier découverte des échecs Place Nominoë Médiathèque Bains-sur-Oust

2022-02-26 – 2022-02-26 Place Nominoë Médiathèque

Bains-sur-Oust Ille-et-Vilaine Bains-sur-Oust Ille-et-Vilaine Atelier animé par Patrick Gastaud, président de l’Echiquier de l’Oust.

Peu importe votre niveau, venez vous initier ou tout simplement jouer.

Un sport intergénérationnel et convivial !

Le samedi 26 février à partir de 10h à la médiathèque de Bains-sur-Oust +33 2 99 91 61 80

Peu importe votre niveau, venez vous initier ou tout simplement jouer.

Un sport intergénérationnel et convivial !

Tout public à partir de 6 ans. Le samedi 26 février à partir de 10h à la médiathèque de Bains-sur-Oust Place Nominoë Médiathèque Bains-sur-Oust

dernière mise à jour : 2022-02-05 par OT – PAYS DE REDON

