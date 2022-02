Atelier Découverte de Tournage par Romuald Clémenceau Arras-en-Lavedan Arras-en-Lavedan Catégories d’évènement: Arras-en-Lavedan

Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées Déroulement du stage : Stage de 3 jours : initiation aux bases du tournage sur bois. Les apprentissages se font au travers d’exercices de réalisation de moulures, puis de pièces comme coquetier, œuf, maillet casse-noix, bols, boîtes etc… Tarif : 340€ – Frais d’inscription 10€ inclus Nombre de participants: 3 à 5 personnes Horaires : 9h – 17h Public : Débutants et initiés Nous vous demandons de respecter les règles sanitaires en vigueur au moment du stage (présentation du passe sanitaire ou du passe vaccinal). Repas tiré du sac pris en commun dans le respect des règles sanitaires. Si vous avez besoin d’un hébergement, n’hésitez pas à nous en faire part, nous pourrons organiser la réservation d’un hébergement (gîte ou chambre d’hôtes). ARRAS-EN-LAVEDAN 1 rue du Gabizos Arras-en-Lavedan

