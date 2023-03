Atelier découverte de teintures végétales Pern Pern Catégories d’Évènement: Lot

Atelier découverte de teintures végétales, 24 mars 2023, Pern

2023-03-24 14:15:00 – 2023-03-24 17:15:00

Lot Pern 35 EUR Découverte de la teinture végétale sur coton. Nous testerons plusieurs végétaux que nous avons tous sous main et également des couleurs grands teints. Nous déploierons notre créativité avec la technique de shibori. Enfin nous partagerons une boisson avant de repartir des couleurs pleins les yeux. Atelier de découverte de teintures végétales avec la technique de Shibori.

De 6 à 8 participants, à partir de 8 ans.

Matériel fourni, prévoir sa gourde, des gants en caoutchouc et un tablier. M.A.Nature

