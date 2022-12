ATELIER DECOUVERTE DE SON CLOWN INTERIEUR Saint-Georges-Buttavent Saint-Georges-Buttavent Saint-Georges-Buttavent Catégories d’évènement: Mayenne

Mayenne Saint-Georges-Buttavent En famille, venez découvrir votre clown intérieur ! Différentes phases sont prévues au cours de l’atelier pour être à l’aise, comprendre pourquoi utiliser son clown et comment le faire. Un travail pour réussir à utiliser son clown intérieur au quotidien !

Vous êtes invités à apporter vos plus beaux habits de clown, trop grand, trop petit, arc-en-ciel en bref, des vêtements qui vous inspirent.

Jeudi 22 et/ou 29 décembre, 14h30 à 17h30. Vous pouvez assister à une seule séance ou aux deux (différentes), comme vous le souhaitez !

Un ravitaillement en cours d’atelier sera possible à l’épicerie.

L'épicerie coopérative de Fontaine Daniel est un commerce créé en 2015 dans le village de Fontaine Daniel en Mayenne. Elle propose un espace librairie, épicerie et bistroquet.

