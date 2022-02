Atelier découverte de poissons-fossiles Musée Mer Marine Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Atelier découverte de poissons-fossiles Musée Mer Marine, 25 février 2022, Bordeaux. Atelier découverte de poissons-fossiles

Musée Mer Marine, le vendredi 25 février à 15:00

Après une visite de l’espace “100 millions d’années sous les mers” réunissant une exceptionnelle collection de poissons-fossiles du Liban, vous pourrez vous essayer à la recherche de vestiges d’animaux vieux de 100 000 millénaires sur des blocs de calcaire ramenés directement des carrières historiques autour de Byblos. Cet atelier s’adresse aux enfants et à leurs parents, et leur donnera l’occasion de vivre en famille un moment éducatif et ludique, qui les emmènera au Crétacé, âge d’or des dinosaures.

Tarif : 10€ par personne

Devenez paléontologues le temps d’un atelier ! Sur de véritables blocs de calcaire ramenés du Liban, vous pourrez vous essayer en famille à la recherche de poissons vieux de 100 000 millénaires ! Musée Mer Marine 89 rue des Étrangers 33300 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Maritime Gironde

2022-02-25T15:00:00 2022-02-25T16:30:00

