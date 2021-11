Atelier découverte de l’ordinateur Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, 15 mai 2019, Nevers.

Atelier découverte de l’ordinateur

du mercredi 15 mai 2019 au samedi 18 mai 2019 à Centre Culturel Jean Jaures de Nevers

Près d’un quart des Français ne sont pas à l’aise avec les outils numériques, quand de plus en plus de services d’accès à l’information et à la connaissance sont dématérialisés. La médiathèque Jean-Jaurès agit en proposant en 2019 une série d’ateliers consacrés au numérique. Découverte de l’utilisation d’un ordinateur, utilisation du clavier et de la souris, gestion des documents, démarrage et extinction d’un ordinateur…. Ateliers gratuits et accessibles à tous les abonnés de la médiathèque Accès limité à 8 personnes par atelier A partir de 14 ans. Inscription fortement conseillée au 03 86 68 48 50 ou par mail : mediatheque.ccjj@ville-nevers.fr

sur inscription

Ateliers gratuits et accessibles à tous les abonnés de la médiathèque

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-05-15T14:00:00 2019-05-15T15:30:00;2019-05-18T14:00:00 2019-05-18T15:30:00