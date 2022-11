ATELIER DECOUVERTE DE L’OENOLOGIE ET DE LA SOPHROLOGIE Saint-Jean-de-Fos Saint-Jean-de-Fos Catégories d’évènement: Hérault

ATELIER DECOUVERTE DE L'OENOLOGIE ET DE LA SOPHROLOGIE

2023-02-14 20:00:00 – 2023-02-14 21:30:00

Hérault Saint-Jean-de-Fos EUR Grâce à ce double atelier œnologie et sophrologie tous vos sens seront éveillés.. Vous expérimenterez tout d’abord une séance de sophrologie animée par une professionnelle . Ce sera une étape nécessaire aux résultats enchanteurs pour que vous viviez ensuite une initiation à la dégustation à nulle autre pareille, auprès de moi même, Noëlle BARDOU Les pépites de Noëlle, animatrice oenotouristique. La dégustation vous apportera alors de belles découvertes gustatives et olfactives. C’est un monde nouveau de senteurs et de goûts qui vous sera révélé! Approfondissez votre connaissance sensorielle grâce à la sophrologie et développez vos sens, vos atouts au cours de la dégustation de vin. Vivez une expérience nouvelle! +33 4 67 35 32 02 Saint-Jean-de-Fos

