Atelier découverte de l’enluminure Ardevon Pontorson, mercredi 21 février 2024.

Atelier découverte de l’enluminure Ardevon Pontorson Manche

Noura Chami-Harmel, artisan d’Art, propose pour la troisième année une découverte de l’art de l’enluminure. Cette initiation, plus approfondie et plus complète que les années précédentes, invitera les participants à fabriquer des couleurs à l’aide de pigments minéraux, végétaux et animaux, à utiliser des liants anciens (détrempe médiévale, jaune d’œuf, gomme arabique et miel), à poser de la feuille d’or sur différents apprêts traditionnels jus d’ail et gomme ammoniaque, à découvrir l’or à la coquille, l’art du trait et bien d’autres éléments pour percer les secrets des enluminures du Moyen Âge.

Noura Chami-Harmel en quête permanente du beau aime travailler la matière, la lumière et la transparence avec rigueur, patience et souci du détail. C’est alors qu’elle est étudiante en khâgne qu’elle a un réel coup de foudre pour les manuscrits enluminés. Au fil des années son travail acquiert cette pureté des couleurs, l’éclat de l’or, l’intensité des personnages, la finesse du trait et l’élégance de la calligraphie qui l’ont tant séduite dans les manuscrits. Mais ce qu’elle souhaite le plus c’est partager son amour du beau et transmettre ses connaissances. L’enluminure est, comme elle le décrit, un cheminement vers le beau et la lumière qui n’a de sens que s’il est partagé et transmis. Ses ateliers sont l’occasion de partager un peu de ce chemin avec elle.

Elle expose régulièrement au Cathédraloscope de Dol de Bretagne.

Public jeunes à partir de 8 ans et adultes.

Nombre de places limitées inscription https://my.weezevent.com/enluminurefev2024

Atelier également proposé le mercredi 17 avril 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 14:30:00

fin : 2024-02-21 17:30:00

Ardevon 2 Rue du Prieuré Ardevon

Pontorson 50170 Manche Normandie

