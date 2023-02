Atelier découverte de l’enluminure Ardevon, 1 mars 2023, Pontorson Pontorson.

Atelier découverte de l’enluminure

2 Rue du Prieuré Ardevon Ardevon Prieuré du Mont-Saint-Michel Pontorson Manche Ardevon 2 Rue du Prieuré Ardevon

2023-03-01 15:00:00 15:00:00 – 2023-03-01

Ardevon 2 Rue du Prieuré Ardevon

Pontorson

Manche

Pontorson

Noura Chami-Harmel artisan d’Art propose une animation pour toute la famille à partir de 7 ans à la découverte des techniques de l’enluminure. Un après-midi pour apprendre à fabriquer ses propres couleurs à base de pigments naturels, de blancs d’œuf et de gomme arabique selon les méthodes pratiquées au Moyen-Âge.

L’occasion aussi d’appréhender l’art du trait et s’essayer à la pose de la feuille d’or. A l’issue de la séance chacun repartira avec trois motifs qu’il aura réalisés.

Noura Chami-Harmel en quête permanente du beau aime travailler la matière, la lumière et la transparence avec rigueur, patience et souci du détail. C’est alors qu’elle est étudiante en khâgne qu’elle a un réel coup de foudre pour les manuscrits enluminés. Au fil des années son travail acquiert cette pureté des couleurs, l’éclat de l’or, l’intensité des personnages, la finesse du trait et l’élégance de la calligraphie qui l’ont tant séduite dans les manuscrits. Mais ce qu’elle souhaite le plus c’est partager son amour du beau et transmettre ses connaissances. L’enluminure est, comme elle le décrit, un cheminement vers le beau et la lumière qui n’a de sens que s’il est partagé et transmis.

Public : jeunes à partir de 7 ans et adultes.

Nombre de places limitées : inscription : https://my.weezevent.com/decouverte-enluminure.

Noura Chami-Harmel artisan d’Art propose une animation pour toute la famille à partir de 7 ans à la découverte des techniques de l’enluminure. Un après-midi pour apprendre à fabriquer ses propres couleurs à base de pigments naturels, de blancs d’œuf et de gomme arabique selon les méthodes pratiquées au Moyen-Âge.

L’occasion aussi d’appréhender l’art du trait et s’essayer à la pose de la feuille d’or. A l’issue de la séance chacun repartira avec trois motifs qu’il aura réalisés.

Noura Chami-Harmel en quête permanente du beau aime travailler la matière, la lumière et la transparence avec rigueur, patience et souci du détail. C’est alors qu’elle est étudiante en khâgne qu’elle a un réel coup de foudre pour les manuscrits enluminés. Au fil des années son travail acquiert cette pureté des couleurs, l’éclat de l’or, l’intensité des personnages, la finesse du trait et l’élégance de la calligraphie qui l’ont tant séduite dans les manuscrits. Mais ce qu’elle souhaite le plus c’est partager son amour du beau et transmettre ses connaissances. L’enluminure est, comme elle le décrit, un cheminement vers le beau et la lumière qui n’a de sens que s’il est partagé et transmis.

Public : jeunes à partir de 7 ans et adultes.

Nombre de places limitées : inscription : https://my.weezevent.com/decouverte-enluminure.

+33 2 33 49 79 72 https://my.weezevent.com/decouverte-enluminure

Ardevon 2 Rue du Prieuré Ardevon Pontorson

dernière mise à jour : 2023-02-14 par