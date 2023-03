Atelier découverte de l’écosystème aquatique du lac Port de beau rivage Sanguinet Catégories d’Évènement: Landes

Landes 10 10 EUR Cette jolie balade au bord du lac de Sanguinet vous fera découvrir la vie aquatique et son écosytème.

Venez découvrir ce qui se cache derrière la surface de l’eau. Un rendez-vous insolite, pour petits et grands, à ne pas manquer ! Ce sera l’occasion de réaliser de belles photos. A l’issue de cette balade, vous serez capable d’observer un milieu naturel, de le dessiner, et d’identifier les relations entre les espèces et leur milieu aquatiques. Lieu : Bord du lac de Sanguinet

Tout public, dès 3 ans (accompagné d’un adulte)

6 à 15 personnes maxi

Dates : Tous les mercredis matin de 10h à 12h en avril, mai, juin, septembre et octobre Réservation obligatoire en ligne ou en office de tourisme. Christophe MAFFEZZONI cimap

