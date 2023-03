Atelier découverte de l’Écoprint Pern Catégories d’Évènement: Lot

Pern

Atelier découverte de l’Écoprint, 14 avril 2023, Pern . Atelier découverte de l’Écoprint Laromiguière Pern Lot

2023-04-14 14:15:00 – 2023-04-14 17:15:00 Pern

Lot Balade autour du camp, où nous cueillerons les végétaux que la nature nous offre. Puis nous réaliserons des impressions végétales sur coton grâce à la technique de l’Écoprint basé sur la compression des végétaux, du passage dans des bains et leur chauffage.

Enfin nous partagerons une boisson autour des créations que chacun pourra emporter ! Atelier de découverte de la technique de l’Écoprint. De 2 à 6 participants, à partir de 8 ans.

Matériel fourni. Prévoir sa gourde, des gants en caoutchouc et un tablier. ©Pixabay

Pern

dernière mise à jour : 2023-02-28 par

Détails Catégories d’Évènement: Lot, Pern Autres Lieu Pern Adresse Laromiguière Pern Lot Ville Pern Departement Lot Lieu Ville Pern

Pern Pern Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pern /

Atelier découverte de l’Écoprint 2023-04-14 was last modified: by Atelier découverte de l’Écoprint Pern 14 avril 2023 Laromiguière Pern Lot Lot Pern

Pern Lot