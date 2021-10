Saint-Jean-de-Fos Saint-Jean-de-Fos Hérault, Saint-Jean-de-Fos ATELIER DECOUVERTE DE LA TECHNIQUE DE L’ESTAMPANE Saint-Jean-de-Fos Saint-Jean-de-Fos Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Jean-de-Fos

ATELIER DECOUVERTE DE LA TECHNIQUE DE L’ESTAMPANE Saint-Jean-de-Fos, 4 novembre 2021, Saint-Jean-de-Fos. ATELIER DECOUVERTE DE LA TECHNIQUE DE L’ESTAMPANE 2021-11-04 – 2021-11-04

Saint-Jean-de-Fos Hérault 7 9 EUR En partenariat avec le MO.CO , Argileum propose un Atelier parent/enfant autour de la découverte de la technique de l’estampage grâce à des moules de déversoirs de fontaine traditionnels. Pour cet atelier, la jauge est de 6 personnes maximum, pour 1 enfant – 1 parent.

Cet atelier aura lieu le jeudi 4 novembre de 14h30 à 16h00. Age minimal 7 ans.

Inscription en ligne sur la billetterie : https://reservation.saintguilhem-valleeherault.fr/atelier-de-modelage-dans-le-cadre-du-moco.html

Tarif enfant : 9€ – Tarif parent : 11€

Catégories d'évènement: Hérault, Saint-Jean-de-Fos