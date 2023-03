Atelier découverte de la taille et greffe à l’Ecomusée avec « les croqueurs de Pommes » site de Juillé Ecomusee Saulgé ACAP Saulgé Catégories d’Évènement: Saulgé

2023-03-25 14:30:00 – 2023-03-25 17:00:00

Vienne Saulgé Vienne Le site de l’Ecomusée de Juillé avec son verger conservatoire est le lieu idéal pour profiter des conseils avisés de l’animateur des « Croqueurs de pommes » qui vous propose ce 25 mars après midi une démonstration participative de taille et greffe sur les arbres fruitiers et répondra à vos questions et nous terminerons la journée par le verre de l’amitié. Le site à l’Écomusée à Juillé avec son verger conservatoire est le lieu idéal pour profiter des conseils des »Croqueurs de pommes » pour une démonstration participative de taille et greffe des fruitiers +33 5 49 91 02 32 Ecomusee

dernière mise à jour : 2023-03-03 par ACAP SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine

