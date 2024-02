ATELIER « DÉCOUVERTE DE LA SOPHROLOGIE » Nissan-lez-Enserune, vendredi 8 mars 2024.

ATELIER « DÉCOUVERTE DE LA SOPHROLOGIE » Nissan-lez-Enserune Hérault

En partenariat avec l’association Instant Sophro, la médiathèque de Nissan-Lez-Ensérune vous propose un atelier bien-être pour découvrir la sophrologie avec Angélique Alfaro. La sophrologie est une méthode de relaxation et de développement personnel basée sur la respiration, la détente musculaire et la visualisation positive. Atelier réservé aux adultes. Sur réservation.

En partenariat avec l’association Instant Sophro, la médiathèque de Nissan-Lez-Ensérune vous propose un atelier bien-être pour découvrir la sophrologie avec Angélique Alfaro. La sophrologie est une méthode de relaxation et de développement personnel basée sur la respiration, la détente musculaire et la visualisation positive. En pratiquant la sophrologie régulièrement, on apprend à se recentrer sur soi-même, à renforcer sa confiance en soi et à améliorer sa qualité de vie. Atelier réservé aux adultes.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 18:30:00

fin : 2024-03-08

17 Avenue de Lespignan

Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie mediatheque.nissan@ladomitienne.com

