Atelier découverte de la Sophrologie Caycédienne Lachapelle-aux-Pots, 12 mars 2022, Lachapelle-aux-Pots.

Atelier découverte de la Sophrologie Caycédienne Lachapelle-aux-Pots

2022-03-12 – 2022-03-12

Lachapelle-aux-Pots Oise Lachapelle-aux-Pots

Un atelier découverte au départ de Lachapelle-aux-Pots. L’occasion de prendre du temps pour soi, de faire une pause pour se ressourcer, s’apaiser et se calmer. Les exercices proposés seront des outils qui vous permettront d’utiliser votre respiration pour gérer vos émotions, installer la détente et la sérénité dans votre corps, ou encore d’activer la pesée et l’action positive. Tenue confortable conseillée. Tarif 12€ réservé aux adultes. Réservation obligatoire par mail à sophroyin.contact@gmail.com

sophroyin.contact@gmail.com

Pixabay

Lachapelle-aux-Pots

dernière mise à jour : 2022-03-07 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme du Pays de Bray