Reims La Ferme rémoise Marne, Reims Atelier découverte de la permaculture La Ferme rémoise Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Atelier découverte de la permaculture La Ferme rémoise, 12 juin 2021-12 juin 2021, Reims. Atelier découverte de la permaculture

La Ferme rémoise, le samedi 12 juin à 15:00

Partie théorique suivie d’une visite du terrain aménagé par La Ferme Rémoise pour voir leur application. * Durée: 1h30 * 6 participants maximum (contexte sanitaire), port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique à l’entrée. * A partir de 14 ans

Gratuit, sur inscription, à partir de 14 ans

Atelier découverte pour comprendre les fondamentaux de la permaculture, son éthique et ses principes. La Ferme rémoise 21 ter rue Saint Charles 51100 Reims Reims Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-12T15:00:00 2021-06-12T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Étiquettes évènement : Autres Lieu La Ferme rémoise Adresse 21 ter rue Saint Charles 51100 Reims Ville Reims lieuville La Ferme rémoise Reims