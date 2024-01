Atelier découverte de la nature Le chant des grenouilles (dès 14 ans) Les Jardins du Muséum à Borderouge Toulouse, samedi 16 mars 2024.

Atelier découverte de la nature Le chant des grenouilles (dès 14 ans) Atelier découverte sur le chant des grenouilles, aux Jardins du Muséum à Borderouge à partir de 14 ans. Samedi 16 mars, 14h30 Les Jardins du Muséum à Borderouge Inscription en ligne ET au guichet aux horaires d’ouverture, 10€

Début : 2024-03-16T14:30:00+01:00 – 2024-03-16T16:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T14:30:00+01:00 – 2024-03-16T16:00:00+01:00

Atelier 2h aux Jardins du Muséum, à Borderouge, à partir de 14 ans.

Au printemps, nous percevons tous les jours des chants de séduction d’oiseaux.

Qu’en est-il des amphibiens ?

Pourquoi séduire en chantant ?

Comment les reconnaître ?

Accompagnés par des spécialistes de l’association Nature en Occitanie, venez découvrir les réponses à toutes ces questions au travers d’observations et d’écoutes.

En partenariat avec Nature en Occitanie.

Date et horaire :

Le samedi 16 mars à 14h30

+ d’infos :

À partir de 14 ans

Atelier de 2h

Jauge 20 personnes maximum

Lieu de rendez-vous Accueil des Jardins du Muséum à Borderouge

Tarif 10 € inscription en ligne ET au guichet aux horaires d’ouverture

Crédit image Jardins du Muséum

Les Jardins du Muséum à Borderouge 24-26 Av. Maurice Bourgès-Maunoury, 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 86 Autour de l'étang de la Maourine et au cœur du quartier de Borderouge, les Jardins du Muséum constituent pour tous, petits et grands, amateurs éclairés ou néophytes, un lieu de découverte et d'étonnement, pour écouter, observer, respirer voire goûter la nature… Métro ligne B station Borderouge

