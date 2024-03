Atelier découverte de la nature Colombiers, mercredi 24 avril 2024.

Atelier découverte de la nature Colombiers Orne

L’association Yapuka propose dans son écolieu diverses activités autour de l’Education à l’Environnement et au Développement Durable, à l’art et au partage !

Pendant les vacances scolaires, ne manquez pas les atelier découverte de la nature !

Renseignements et inscription au 06 81 96 37 22 ou par mail à yapuka@lilo.org

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 10:00:00

fin : 2024-04-24 12:00:00

2 Rue de Lonrai

Colombiers 61250 Orne Normandie yapuka@lilo.org

