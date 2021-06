Frahier-et-Chatebier Frahier-et-Chatebier Frahier-et-Chatebier, Haute-Saône ATELIER « DECOUVERTE DE LA MUSIQUE » Frahier-et-Chatebier Frahier-et-Chatebier Catégories d’évènement: Frahier-et-Chatebier

Haute-Saône

ATELIER « DECOUVERTE DE LA MUSIQUE » Frahier-et-Chatebier, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Frahier-et-Chatebier. ATELIER « DECOUVERTE DE LA MUSIQUE » 2021-07-07 13:30:00 – 2021-07-07 16:00:00

Frahier-et-Chatebier Haute-Saône Frahier-et-Chatebier Haute-Saône Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités durant la période estivale.

La médiathèque de Frahier vous propose un atelier de découverte de la musique et du chant avec un professeur. Rendez-vous à la bibiothèque à 13h30, ouvert à tous. bibli.frahier@ccrc70.fr +33 3 84 54 37 29 https://www.facebook.com/MediathequesRahinCherimont/ Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités durant la période estivale.

La médiathèque de Frahier vous propose un atelier de découverte de la musique et du chant avec un professeur. Rendez-vous à la bibiothèque à 13h30, ouvert à tous. dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Frahier-et-Chatebier, Haute-Saône Étiquettes évènement : Autres Lieu Frahier-et-Chatebier Adresse Ville Frahier-et-Chatebier lieuville 47.65952#6.74641