Médiathèque de Wormhout, le samedi 22 janvier 2022 à 14:00

Atelier découverte de la malle découverte “Livres et écritures” créée par Modulo atelier. C’est une sorte de mini musée ambulant durant la première heure. Cette malle unique, constituée grâce au site “l’aventure des écritures” de la Bibliothèque Nationale de France propose à partir d’objets de se passionner pour l’histoire, les formes des écritures et des livres. Volumen, codex, rouleaux, parchemin, papyrus … Au fil de la découverte, tout ce qui fait la richesse de ces incroyables supports de l’écriture sera mis en lumière. Cette présentation sera suivie d’un atelier “L’invention d’une écriture”. A l’aide de différents poinçons, à la manière des civilisations antiques, les enfants inventeront une écriture pour graver une tablette cunéiforme. Ils encreront la tablette et sur une feuille, ils en réaliseront une impression. Chaque enfant réalise une tablette et une impression. Atelier découverte des écritures Médiathèque de Wormhout 60 place du Général de Gaulle 59470 Wormhout Wormhout Nord

2022-01-22T14:00:00 2022-01-22T16:00:00

