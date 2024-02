ATELIER DÉCOUVERTE DE LA LANGUE DES SIGNES Vallons-de-l’Erdre, mercredi 13 mars 2024.

ATELIER DÉCOUVERTE DE LA LANGUE DES SIGNES Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Cet atelier est ouvert aux jeunes à partir de 8 ans et aux adultes. Il aura pour objectif d’apprendre les rudiments de la LSF, de comprendre le fonctionnement de cette langue et de cette culture et de s’amuser à s’exprimer autrement.

Par exemple: apprendre à se présenter, à jouer à un jeu de 7 familles, à échanger sans la voix.

Inscription par mail.

Atelier gratuit si vous avez déjà adhéré à l’amicale ! Si ce n’est pas encore fait, demandez le bulletin d’adhésion à cette adresse lespetitsdoisneau@gmail.com

rappel adhésion annuelle 10€/adulte ; 2€/enfant

Organisé par l’Amicale Laïque Les P’tits Doisneau EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13 09:30:00

fin : 2024-03-13 11:00:00

Salle municipale

Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire delphine.baudouin@gmail.com

