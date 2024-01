Atelier découverte de la langue bretonne Lieu-dit Boudiguen Querrien, mardi 23 janvier 2024.

Atelier découverte de la langue bretonne Lieu-dit Boudiguen Querrien Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-23 18:00:00

fin : 2024-01-23 19:30:00

Clément Frillley, passionné de langues, animera une découverte du breton, pour débutants ou presque. Il abordera les origines de la langue, ses caractéristiques, comment elle a évolué depuis 1900, le nombre de locuteurs actuels, les différents parlés et leur richesse ; » et évidemment on verra les rudiments de la langue bretonne : apprendre à se présenter, à tenir une conversation de base. Je m’adapterai en fonction de ce que les gens connaissent déjà « .

Lieu-dit Boudiguen Collectif Tomahawk

Querrien 29310 Finistère Bretagne associationtomahawk.tribu@gmail.com



Mise à jour le 2024-01-15 par OT QUIMPERLE LES RIAS