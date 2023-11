Atelier découverte de la gravure Bibliothèque Jeunesse Diderot Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Atelier découverte de la gravure Bibliothèque Jeunesse Diderot Paris, 9 décembre 2023, Paris. Le samedi 09 décembre 2023

de 10h30 à 12h00

.Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 9 ans. gratuit Inscriptions auprès des bibliothécaires à compter du 22 novembre 2023 Une initiation à la gravure sur le thème des fruits et légumes par l’autrice illustratrice, Julia Chausson Julia

Chausson propose un atelier de découverte de la gravure, sa technique préférée

pour illustrer ses livres. Nous

commencerons par dessiner, puis chacun gravera sa matrice de polystyrène avant

de l’imprimer dans un joyeux mélange de couleurs ! L’atelier sera suivi d’une vente/ dédicace en partenariat avec la Librairie La Terrasse de Gutenberg. Bibliothèque Jeunesse Diderot 42 avenue Daumesnil 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jeunesse-diderot-1727 bibliotheque.diderot@paris.fr

Encrage-©-Julia-Chausson Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque Jeunesse Diderot Adresse 42 avenue Daumesnil Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Jeunesse Diderot Paris latitude longitude 48.8459670165768,2.3777160152689

