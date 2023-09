Atelier découverte de la gravure « Bestiaire Urbain » Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Atelier découverte de la gravure « Bestiaire Urbain » Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris, 16 décembre 2023, Paris. Le samedi 16 décembre 2023

de 15h00 à 17h30

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. Jusqu’à 99 ans. gratuit

Vous vous demandez comment faire de la gravure avec des matériaux de récupération ? Venez assister à l’atelier de gravure sur Tetra pak® ! Le résultat vous bufflera ! Vous vous demandez comment faire de la gravure avec des matériaux de récupération ? Venez assister à l’atelier de gravure sur Tetra pak® ! Le résultat vous bufflera ! Dans le cadre de son exposition « Graphzines en liberté », la médiathèque de La Canopée vous propose en partenariat avec l’association « Les Amis de l’imprimé populaire » de découvrir une technique de gravure en creux en mode DIY : un rouleau de pâtisserie, de la gouache, une plaque de Tetra pak® suffiront pour vos créations. Le thème portera sur le « bestiaire urbain » : pigeons, tourterelles, chouette, mais aussi souris ou renards… et autres bestioles ! Sur inscription, à partir de 15 ans Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée 75001 Paris Contact : http://bit.ly/AnimCanopee

Les amis de l’imprimé populaire Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Médiathèque de la Canopée la fontaine Adresse 10 passage de la Canopée Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris latitude longitude 48.862399,2.346853

