2022-03-26 14:30:00 – 2022-03-26 17:30:00

Sablé-sur-Sarthe Sarthe EUR 45 45 Relativement récente, la discipline de gemmothérapie se concentre sur l'utilisation des bourgeons de nombreuses espèces ligneuses. Véritables concentrés d'actifs végétaux, les bourgeons permettent une approche tout en douceur et sur le long terme, idéale pour venir à bout d'affections chroniques et empoisonnantes. Lors de cet atelier, je vous emmène dans la nature pour découvrir quelques bourgeons incontournables et nous réaliserons ensemble un macérat glycériné. Cet atelier se déroule en petit effectif, en toute convivialité pour favoriser les échanges et la transmission. Nombre de places limitées, réservation obligatoire. Découverte de l'utilisation des bourgeons en phytothérapie, avec cueillette et fabrication d'un remède de gemmothérapie. stephanie.bloc@gmail.com +33 6 31 75 20 13 https://stephanie-herboristerie.fr/

