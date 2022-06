Atelier découverte de la colocation Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Atelier découverte de la colocation, 16 juin 2022, Nantes. 2022-06-16

Horaire : 10:30 17:00

Gratuit : non Participation libre et consciente seniors Vous êtes intéresses par la colocation entre seniors et voulez rencontrer des personnes dans la même situation que vous ? Venez participer à notre prochaine session d’atelier pour savoir si ce mode de vie est fait pour vous. Île de Nantes Nantes 44200

02 40 89 33 69 https://www.ecossolies.fr/-Le-Solilab- 0645246256 https://lokiora.fr

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Other Adresse 8 Rue de Saint Domingue Ville Nantes Age maximum seniors lieuville Nantes Departement Loire-Atlantique

