Atelier découverte de la céramique Comblot, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Comblot.

Atelier découverte de la céramique 2021-07-01 14:00:00 14:00:00 – 2021-08-31 17:00:00 17:00:00 Le bourg Atelier Fleury

Comblot Orne Comblot

Marie Laure Fleury vous propose des ateliers découvertes de la céramique le vendredi et samedi en juillet et août.

Modelage, façonnage, tournage, estampage. Maximum 5 personnes.

Possibilité de stages plus complets en fonction des demandes.

Vendre et samedi de 14h à 17h

marie-laure.fleury@wanadoo.fr +33 7 87 84 64 52

