du samedi 28 août au dimanche 29 août à Jardin du Val des Oiseaux

Atelier destiné aux enfants : * Découverte de la mare * Observation et écoute des oiseaux : le jardin a le label LPO * Observation des poules du jardin dans leur poulailler * Observation de la faune de la terre (avec ou sans loupe)

Respect des consignes sanitaires.

Découverte et observation des insectes et de la faune pour les enfants Jardin du Val des Oiseaux 36 bis boulevard de la Résistance 95100 Argenteuil Argenteuil Val-d’Oise

2021-08-28T14:00:00 2021-08-28T18:00:00;2021-08-29T14:00:00 2021-08-29T18:00:00

