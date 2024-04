Atelier découverte de la bibliothérapie Bibliothèque Simone de Beauvoir Rouen, samedi 13 avril 2024.

Atelier découverte de la bibliothérapie Un atelier pour découvrir la bibliothérapie ! Samedi 13 avril, 14h00 Bibliothèque Simone de Beauvoir Gratuit, sur inscription

À mi-chemin entre le club de lecture et l’atelier d’écriture, l’atelier de bibliothérapie créative est un temps d’échange, simple et bienveillant, pour apprendre à mieux se connaître, et prendre soin de soi (et des autres) grâce à la littérature.

Bibliothèque Simone de Beauvoir 42, rue Henri II Plantagenêt, Rouen Rouen 76100 Quartier Grammont Seine-Maritime Normandie