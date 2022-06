Atelier découverte de Communication Non Violente

Atelier découverte de Communication Non Violente, 18 juin 2022, . Atelier découverte de Communication Non Violente

2022-06-18 – 2022-06-18 Atelier découverte de la Communication Non Violente (CNV) animé par Hélène Denoix – Facilitatrice en CNV. La CNV est avant tout une posture. Elle permet d’être en lien avec soi et avec les autres dans le respect des besoins de chacun. La CNV ce n’est pas qu’écouter les besoins des autres, c’est aussi affirmer les siens. Atelier découverte de la Communication Non Violente (CNV) animé par Hélène Denoix – Facilitatrice en CNV. La CNV est avant tout une posture. Elle permet d’être en lien avec soi et avec les autres dans le respect des besoins de chacun. La CNV ce n’est pas qu’écouter les besoins des autres, c’est aussi affirmer les siens. dernière mise à jour : 2022-05-28 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville