Larsene, le mercredi 29 décembre à 17:15

Venez découvrir la danse hip-hop avec Maya, le mercredi 29 décembre ! 16h-17h : enfants 17h15-18h15 : ados/ adultes Tarifs : de 3 à 5 €

Tarifs de 3 à 5€ – Sur réservation

Venez découvrir la danse hip-hop avec Maya Larsene 35 Rue des Terres Neuves, 33130 Begles Bègles Terres Neuves Gironde

2021-12-29T17:15:00 2021-12-29T18:15:00

