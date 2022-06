Atelier découverte « Danse de l’Etre », 21 août 2022, .

Atelier découverte « Danse de l’Etre »



2022-08-21 10:00:00 10:00:00 – 2022-08-21 12:00:00 12:00:00

Atelier découverte Dans de l’Etre guidé par Fabienne Jean, danse -thérapeute et praticienne Danse dans l’Etre suivi d’un brunch.

Au coeur de l’été, dans le havre de paix du jardin du Passé Simple

– A la rencontre de son Etre profond, se relier à la nature, source d’inspiration et se laisser traverser par les énergies de l’ici et maintenant et l’émergence du mouvement

– Explorer ancrage, fluidité, élan, expansion et élévation à travers la danse

– Retrouver un alignement Terre Ciel dans ‘l’ouverture du cœur pour danser l’Unité et la plénitude de son être.

Aucune expérience en danse ou compétence artistique requise, prévoir une tenue souple et confortable.

dernière mise à jour : 2022-06-23 par