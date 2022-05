Atelier découverte Créer son arbre généalogique sur Internet

Atelier découverte Créer son arbre généalogique sur Internet, 2 juin 2022, . Atelier découverte Créer son arbre généalogique sur Internet

Au programme de cet atelier, les participants remontent jusqu'à leurs ancêtres et conçoivent une illustration graphique de leur arbre généalogique. Inscription pour les 4 séances Public : Adulte Durée : 2h / séance dernière mise à jour : 2022-05-17 par

