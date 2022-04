Atelier découverte : collage Lahosse Lahosse Catégories d’évènement: LAHOSSE

Landes

Atelier découverte : collage Lahosse, 30 avril 2022, Lahosse. Atelier découverte : collage Domaine Fayet 2432 Route des Coteaux Lahosse

2022-04-30 – 2022-04-30 Domaine Fayet 2432 Route des Coteaux

Lahosse Landes Lahosse EUR 5 5 En hommage à l’artiste Frida Kahlo, un atelier consacré à la technique du collage pour réaliser une création (portrait, paysage ou tout autre) avec des matières de récupération (tissus, papier, …). En hommage à l’artiste Frida Kahlo, un atelier consacré à la technique du collage pour réaliser une création (portrait, paysage ou tout autre) avec des matières de récupération (tissus, papier, …). En hommage à l’artiste Frida Kahlo, un atelier consacré à la technique du collage pour réaliser une création (portrait, paysage ou tout autre) avec des matières de récupération (tissus, papier, …). Counselling – Pixabay

Domaine Fayet 2432 Route des Coteaux Lahosse

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: LAHOSSE, Landes Autres Lieu Lahosse Adresse Domaine Fayet 2432 Route des Coteaux Ville Lahosse lieuville Domaine Fayet 2432 Route des Coteaux Lahosse Departement Landes

Lahosse Lahosse Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lahosse/

Atelier découverte : collage Lahosse 2022-04-30 was last modified: by Atelier découverte : collage Lahosse Lahosse 30 avril 2022 Lahosse Landes

Lahosse Landes