Atelier découverte Cirque en famille Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrnes

Tarbes

Atelier découverte Cirque en famille Tarbes, 3 novembre 2022, Tarbes. Atelier découverte Cirque en famille

10 Bd Renaudet TARBES à l’école de cirque Passing Tarbes Hautes-Pyrnes TARBES 10 Bd Renaudet

2022-11-03 14:00:00 – 2022-11-03 16:00:00

TARBES 10 Bd Renaudet

Tarbes

Hautes-Pyrnes Le Comité Départemental Sport Adapté Hautes-Pyrénées propose une découverte du cirque aux enfants en situation de handicap mental ou psychique ou avec autisme accompagnés par leur famille.

Ouvert uniquement aux participants mathieu.assemat@sportadapte.fr +33 6 98 76 65 00 TARBES 10 Bd Renaudet Tarbes

dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrnes, Tarbes Autres Lieu Tarbes à l'école de cirque Passing Adresse Tarbes Hautes-Pyrnes TARBES 10 Bd Renaudet Ville Tarbes lieuville TARBES 10 Bd Renaudet Tarbes Departement Hautes-Pyrnes

Tarbes à l'école de cirque Passing Tarbes Hautes-Pyrnes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tarbes/

Atelier découverte Cirque en famille Tarbes 2022-11-03 was last modified: by Atelier découverte Cirque en famille Tarbes Tarbes à l'école de cirque Passing 3 novembre 2022 10 Bd Renaudet TARBES à l'école de cirque Passing Tarbes Hautes-Pyrnes Hautes-Pyrnes Tarbes

Tarbes Hautes-Pyrnes