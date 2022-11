ATELIER DÉCOUVERTE CHOCOLAT Foussais-Payré Foussais-Payré Catégories d’évènement: Foussais-Payré

Vende

ATELIER DÉCOUVERTE CHOCOLAT Foussais-Payré, 3 novembre 2022, Foussais-Payré. ATELIER DÉCOUVERTE CHOCOLAT

1 rue de Mélusine Les Ateliers du Goût Foussais-Payré Vende Les Ateliers du Goût 1 rue de Mélusine

2022-11-03 – 2022-11-03

Les Ateliers du Goût 1 rue de Mélusine

Foussais-Payré

Vende Atelier où l’on réalise des gourmandises en chocolat… on déguste, bien-sûr, différentes sortes de chocolats… et chacun repart avec ce qu’il a réalisé. Accessible dès l’âge de 3 ans

Tarifs :

– Adulte 13€

– Enfant de 3 à 16 ans 11€

Sur réservation Les gourmands dès l’âge de 3 ans peuvent participer. Cet atelier regroupe généralement les familles, petits et grands. Durant cet atelier, on apprend l’origine du chocolat, la culture du cacao, sa transformation, son histoire… Les Ateliers du Goût 1 rue de Mélusine Foussais-Payré

dernière mise à jour : 2022-10-24 par

Détails Catégories d’évènement: Foussais-Payré, Vende Autres Lieu Foussais-Payré Adresse Foussais-Payré Vende Les Ateliers du Goût 1 rue de Mélusine Ville Foussais-Payré lieuville Les Ateliers du Goût 1 rue de Mélusine Foussais-Payré Departement Vende

Foussais-Payré Foussais-Payré Vende https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/foussais-payre/

ATELIER DÉCOUVERTE CHOCOLAT Foussais-Payré 2022-11-03 was last modified: by ATELIER DÉCOUVERTE CHOCOLAT Foussais-Payré Foussais-Payré 3 novembre 2022 1 rue de Mélusine Les Ateliers du Goût Foussais-Payré Vende Foussais-Payré Vende

Foussais-Payré Vende