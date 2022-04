Atelier découverte Chocolat Châtillon-sur-Seine, 11 avril 2022, Châtillon-sur-Seine.

Atelier découverte Chocolat Châtillon-sur-Seine 1 Rue du bourg

Office de tourisme du Châtillonnais Châtillon-sur-Seine

2022-04-11 – 2022-04-11 Châtillon-sur-Seine 1 Rue du bourg

Office de tourisme du Châtillonnais

Châtillon-sur-Seine Côte-d’Or

EUR 30 30 Sous les conseils d’Alexandre, pâtissier, découvrez le chocolat. Vous apprendrez à tabler votre chocolat, et repartirez avec votre création et son moule ! À l’issue de cet atelier, vous pourrez facilement épater petits et grands pour les fêtes de Pâques.

Tarif unique : 30€. Nombre de places limité.

Réservation obligatoire à l’office de tourisme 00 33 (0)3 80 91 13 19, contact@tourisme-chatillonnais.fr

contact@tourisme-chatillonnais.fr +33 3 80 91 13 19

