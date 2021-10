Chapelon Chapelon Chapelon, Loiret Atelier découverte Chapelon Chapelon Catégories d’évènement: Chapelon

Loiret

Atelier découverte Chapelon, 28 octobre 2021, Chapelon. Atelier découverte 2021-10-28 14:00:00 – 2021-10-28 16:00:00

Chapelon Loiret Chapelon Atelier découverte et transformation de fibres, initiation à la laine feutrée à la ferme Coqalane. Sur réservation. Atelier découverte lafermecoqalane@gmail.com http://lafermecoqalane.fr/ Atelier découverte et transformation de fibres, initiation à la laine feutrée à la ferme Coqalane. Sur réservation. Coqalane dernière mise à jour : 2021-10-21 par ADRT45

Détails Catégories d’évènement: Chapelon, Loiret Autres Lieu Chapelon Adresse Ville Chapelon lieuville 48.03511#2.56769