Atelier découverte : Brico-Science – Etang des raconteurs Hardinvast Hardinvast Catégories d’évènement: Hardinvast

Manche

Atelier découverte : Brico-Science – Etang des raconteurs Hardinvast, 26 juillet 2022, Hardinvast. Atelier découverte : Brico-Science – Etang des raconteurs Hardinvast

2022-07-26 09:30:00 09:30:00 – 2022-07-26 11:00:00 11:00:00

Hardinvast Manche Découvrir et comprendre les phénomènes physiques et les grandes inventions par des bricolages simples. Chaque atelier présente un phénomène physique ou une grande invention. A partir de questions, d’expériences, d’observations, l’animateur guidera les enfants au cœur de la science. Puis les enfants pourront concrétiser le phénomène physique ou l’invention à travers un bricolage. Le son, le moteur à explosion, l’aéroglisseur, les hologrammes… Pour les curieux !! Enfants de 8 à 12 ans

Durée : environ 1h30 Découvrir et comprendre les phénomènes physiques et les grandes inventions par des bricolages simples. Chaque atelier présente un phénomène physique ou une grande invention. A partir de questions, d’expériences, d’observations, l’animateur guidera… Découvrir et comprendre les phénomènes physiques et les grandes inventions par des bricolages simples. Chaque atelier présente un phénomène physique ou une grande invention. A partir de questions, d’expériences, d’observations, l’animateur guidera les enfants au cœur de la science. Puis les enfants pourront concrétiser le phénomène physique ou l’invention à travers un bricolage. Le son, le moteur à explosion, l’aéroglisseur, les hologrammes… Pour les curieux !! Enfants de 8 à 12 ans

Durée : environ 1h30 Hardinvast

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Hardinvast, Manche Autres Lieu Hardinvast Adresse Ville Hardinvast lieuville Hardinvast Departement Manche

Hardinvast Hardinvast Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hardinvast/

Atelier découverte : Brico-Science – Etang des raconteurs Hardinvast 2022-07-26 was last modified: by Atelier découverte : Brico-Science – Etang des raconteurs Hardinvast Hardinvast 26 juillet 2022 Hardinvast manche

Hardinvast Manche