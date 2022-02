Atelier découverte avec RÉGIS PERRAY École d’arts plastiques Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

Atelier découverte avec RÉGIS PERRAY École d’arts plastiques, 20 janvier 2022, Châtellerault. Atelier découverte avec RÉGIS PERRAY

le jeudi 20 janvier à École d’arts plastiques

Une oeuvre, un artiste avec Régis Perray. Pour les adultes. [Plus d’information sur le Pass vaccinal](https://www.ville-chatellerault.fr/pass-vaccinal)

Sur réservation. Pour les adultes 20€

artiste plasticien. Pass vaccinal obligatoire. École d’arts plastiques 12 rue de la Taupanne 86100 Châtellerault Châtellerault Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T10:00:00 2022-01-20T12:00:00;2022-01-20T14:00:00 2022-01-20T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu École d'arts plastiques Adresse 12 rue de la Taupanne 86100 Châtellerault Ville Châtellerault lieuville École d'arts plastiques Châtellerault Departement Vienne

École d'arts plastiques Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatellerault/

Atelier découverte avec RÉGIS PERRAY École d’arts plastiques 2022-01-20 was last modified: by Atelier découverte avec RÉGIS PERRAY École d’arts plastiques École d'arts plastiques 20 janvier 2022 Châtellerault École d'arts plastiques Châtellerault

Châtellerault Vienne