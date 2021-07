Atelier découverte avec Monica Ugarte Nay, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Nay.

Atelier découverte avec Monica Ugarte 2021-07-28 – 2021-07-28

Nay Pyrénées-Atlantiques

EUR 8 8 Atelier ouvert aux enfants (à partir de 5 ans) et aux adultes animé par l’artiste Monica Ugarte.

L’artiste vous propose de découvrir l’univers de la Bauhaus, lié à la géométrie.

A travers la création d’un théâtre et trois personnages, vous allez raconter une histoire pour nous dévoiler la magie et la poésie de la géométrie.

Sur réservation, places limitées.

+33 5 59 13 91 42

Nayart

