Atelier découverte avec les poneys Bonnut, 5 juin 2022, Bonnut.

Atelier découverte avec les poneys Bonnut

2022-06-05 – 2022-06-05

Bonnut 64300

25 EUR Visite du site et rencontre avec la vingtaine d’animaux de l’association et découverte du poulain de 15 jours.

Atelier brossage des animaux, atelier découverte des poulains, poneys, lapins, cobaye, chèvres, agneaux avec nourrissage, parcours sportif et psychomotricité avec poneys, jeux et activités variées.

16h30 Goûter maison et boissons offert.

Visite du site et rencontre avec la vingtaine d’animaux de l’association et découverte du poulain de 15 jours.

Atelier brossage des animaux, atelier découverte des poulains, poneys, lapins, cobaye, chèvres, agneaux avec nourrissage, parcours sportif et psychomotricité avec poneys, jeux et activités variées.

16h30 Goûter maison et boissons offert.

+33 6 87 83 25 91

Visite du site et rencontre avec la vingtaine d’animaux de l’association et découverte du poulain de 15 jours.

Atelier brossage des animaux, atelier découverte des poulains, poneys, lapins, cobaye, chèvres, agneaux avec nourrissage, parcours sportif et psychomotricité avec poneys, jeux et activités variées.

16h30 Goûter maison et boissons offert.

4 astrophes

Bonnut

dernière mise à jour : 2022-05-27 par