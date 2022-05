Atelier Découverte avec LAURANNE QUENTRIC ( Illustratrice jeunesse ) Saint-Martin-sur-Ocre Saint-Martin-sur-Ocre Catégories d’évènement: Loiret

Saint-Martin-sur-Ocre

Atelier Découverte avec LAURANNE QUENTRIC ( Illustratrice jeunesse ) Saint-Martin-sur-Ocre, 18 mai 2022, Saint-Martin-sur-Ocre. Atelier Découverte avec LAURANNE QUENTRIC ( Illustratrice jeunesse ) Saint-Martin-sur-Ocre

2022-05-18 10:30:00 – 2022-05-18 12:00:00

Saint-Martin-sur-Ocre Loiret Saint-Martin-sur-Ocre La Communauté des Communes Giennoises organise un atelier collage avec la participation de LAURANN E QUENTRIC , Illustratrice jeunesse le mercredi 18 mai de 10h30 à 12h à la bibliothèque de Saint-Martin-sur-Ocre. Cet atelier est ouvert à tous et si possible avec les enfants. ( à partir de 6 ans) Merci de confirmer votre présence par retour de mail bibliotheque@saintmartinsurocre.fr Atelier Découverte avec LAURANNE QUENTRIC ( Illustratrice jeunesse ) bibliotheque@saintmartinsurocre.fr +33 2 38 36 77 75 La Communauté des Communes Giennoises organise un atelier collage avec la participation de LAURANN E QUENTRIC , Illustratrice jeunesse le mercredi 18 mai de 10h30 à 12h à la bibliothèque de Saint-Martin-sur-Ocre. Cet atelier est ouvert à tous et si possible avec les enfants. ( à partir de 6 ans) Merci de confirmer votre présence par retour de mail bibliotheque@saintmartinsurocre.fr Le giennois

Saint-Martin-sur-Ocre

dernière mise à jour : 2022-05-12 par OT GIEN

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Saint-Martin-sur-Ocre Autres Lieu Saint-Martin-sur-Ocre Adresse Ville Saint-Martin-sur-Ocre lieuville Saint-Martin-sur-Ocre Departement Loiret

Saint-Martin-sur-Ocre Saint-Martin-sur-Ocre Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-martin-sur-ocre/

Atelier Découverte avec LAURANNE QUENTRIC ( Illustratrice jeunesse ) Saint-Martin-sur-Ocre 2022-05-18 was last modified: by Atelier Découverte avec LAURANNE QUENTRIC ( Illustratrice jeunesse ) Saint-Martin-sur-Ocre Saint-Martin-sur-Ocre 18 mai 2022 Loiret Saint-Martin-sur-Ocre

Saint-Martin-sur-Ocre Loiret