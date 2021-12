ATELIER DÉCOUVERTE – « Aux origines de l’écriture » (initiation au cunéiforme) Archives départementales de la Haute-Garonne, 22 janvier 2022, Toulouse.

Composée de signes et de marques mystérieuses, l’écriture cunéiforme intrigue et fascine. Vous tenterez d’en percer le sens, équipé d’une tablette d’argile et d’un calame. Un atelier pour s’initier en famille : venez avec vos enfants ou petits-enfants apprendre à écrire comme aux prémices de l’Antiquité ! Animation : Jean-Frédéric Crevon, artiste calligraphe. // INFOS PRATIQUES \\ ———————– * **Quand ?** Samedi 22 janvier 2022, 14h-17h. * **Pour qui ?** Adultes et enfants à partir de 8 ans, à faire en famille. * **Où ?** Archives départementales de la Haute-Garonne, 11 boulevard Griffoul-Dorval – 31400 TOULOUSE. * **Comment réserver ?** [https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/](https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/) * **Comment venir ?** Parking gratuit au 14, boulevard Griffoul-Dorval. Lignes d’autobus : 27 (arrêt Archives départementales) ou 10 (arrêt Trois Fours). Station Vélôtoulouse : station 98, 80 allées des Demoiselles. Métro : station François Verdier (20mn à pied). Gratuit. Réservation obligatoire. **Les activités culturelles des Archives départementales de la Haute-Garonne se dérouleront dans le respect des conditions sanitaires en vigueur :** – Port du masque obligatoire dès 11 ans. – Distanciation physique lors des déplacements. – Gel hydro alcoolique mis à disposition. – Présentation obligatoire du Pass sanitaire à l’entrée pour toutes personnes à partir de 12 ans. **Pour plus d’informations :** 05 34 32 50 00 – Courriel : [archives.action.culturelle@cd31.fr](mailto:archives.action.culturelle@cd31.fr)

