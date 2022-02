Atelier découverte artistique « Anti-rouille » aux Ateliers : le collage Cazals, 5 mars 2022, Cazals.

Atelier découverte artistique « Anti-rouille » aux Ateliers : le collage Cazals

2022-03-05 15:00:00 15:00:00 – 2022-03-05 17:00:00 17:00:00

Cazals Lot

Atelier d’initiation à une technique de collage en papiers déchirés, à l’aventure d’un nouveau regard avec Alexandra du Moulin.

Et si vous pouviez avoir du plaisir à créer ? Le collage est un jeu d’enfant.

« Ce sont les matériaux eux-mêmes qui me guident et c’est exactement à la façon de l’enfant que je continue à m’extasier en maniant matières, couleurs et textures. »

De façon très intuitive, osez jouer, osez vous amuser à créer, découvrez votre espace de liberté à travers le collage.

Nous avons tous besoin d’être en lien, nous avons soif d’apprendre, de transmettre et faim de liberté.

Cette année 2022, pour retisser les liens dans notre société mal menée, en complément de l’offre culturelle que nous maintenons, nous souhaitons pouvoir répondre à la demande du public et ainsi augmenter les services de l’association.

« Anti-rouille » c’est ouvrir ponctuellement au public des ateliers de découverte, d’initiation aux pratiques artistiques menés par les artistes eux mêmes.

Cinq artistes (Jill Lane , Cristina Perez Garcia, Nathalie Gardyanczyk, Alexandra du Moulin et Gaston Castelain ) vous proposent de venir pratiquer avec eux.

Ça vous tente bien ? Ça commence en Mars.

(c) Un Train Peut en Cacher un Autre

