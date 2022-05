Atelier découverte artistique “Anti-rouille” aux Ateliers : la pouring

2022-10-08 – 2022-10-08 Atelier d’initiation au pouring avec Nathalie.

Le coulage acrylique consiste à verser de la peinture acrylique liquide pour créer de belles peintures abstraites. Une technique très simple, dans un univers d’explosions de couleurs. La beauté de la chose est que vous n’avez pas besoin d’une expérience préalable en dessin ou en peinture, mais avec juste un peu de pratique, en peu de temps, vos premières œuvres réussies sont créées.

Il faut aussi dans cette technique accueillir l’imprévisible.

Aucune notion n’est exigée, que de l’inspiration.

L’objectif de cet atelier est de découvrir une nouvelle technique de peinture, d’éveiller vos sens et de faire émerger la créativité qui est en vous. Public : Adultes et enfants à partir de 12 ans

Nombres de participants : de 4 à 6 personnes

Durée : 2h

Matériel fourni mais il est conseillé de venir avec une tenue qui ne craint pas.

Dans cet atelier découverte, nous utiliserons la technique du Flip Cup ou verre renversé. Cette technique de pouring sera réalisée sur des carreaux de 15 par 15 .

Donnez vie à votre pouring, par le biais de votre créativité, dans cet atelier ! Nous avons tous besoin d’être en lien, nous avons soif d’apprendre, de transmettre et faim de liberté.

Cette année 2022, pour retisser les liens dans notre société mal menée, en complément de l’offre culturelle que nous maintenons, nous souhaitons pouvoir répondre à la demande du public et ainsi augmenter les services de l’association. « Anti-rouille » c’est ouvrir ponctuellement au public des ateliers de découverte, d’initiation aux pratiques artistiques menés par les artistes eux mêmes.

Cinq artistes (Jill Lane , Cristina Perez Garcia, Nathalie Gardyanczyk, Alexandra du Moulin et Gaston Castelain ) vous proposent de venir pratiquer avec eux.

Donnez vie à votre pouring, par le biais de votre créativité, dans cet atelier !

