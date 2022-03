Atelier découverte artistique “Anti-rouille” aux Ateliers : la peinture Cazals Cazals Catégories d’évènement: Cazals

Lot

Atelier découverte artistique "Anti-rouille" aux Ateliers : la peinture Cazals, 23 avril 2022, Cazals.

2022-04-23 10:00:00 – 2022-04-23 12:00:00

Cazals Lot 15 EUR Atelier d’initiation à la peinture.

Jill vous propose un jeu sur papier. Pour explorer une libération de notre conditionnement en cherchant une ouverture créative en soi.

Vous n’avez besoin de rien sauf de l’envie de mettre les mains à la tâche et de la curiosité. Public : ouvert à tous

Durée : 2h

Matériel fourni . Apportez un tablier si vous le désirez. Nous avons tous besoin d’être en lien, nous avons soif d’apprendre, de transmettre et faim de liberté.

Cette année 2022, pour retisser les liens dans notre société mal menée, en complément de l’offre culturelle que nous maintenons, nous souhaitons pouvoir répondre à la demande du public et ainsi augmenter les services de l’association. « Anti-rouille » c’est ouvrir ponctuellement au public des ateliers de découverte, d’initiation aux pratiques artistiques menés par les artistes eux mêmes.

Cinq artistes (Jill Lane , Cristina Perez Garcia, Nathalie Gardyanczyk, Alexandra du Moulin et Gaston Castelain ) vous proposent de venir pratiquer avec eux.

Cazals

