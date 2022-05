Atelier découverte Aromathérapie sensorielle avec Agnès Addey, 29 mai 2022, .

Atelier découverte Aromathérapie sensorielle avec Agnès Addey

2022-05-29 10:00:00 – 2022-05-29 17:00:00

Expérimenter l’approche sensorielle

Etudier une huile essentielle Corps – Coeur – Esprit

S’initier à la méditation olfactive

On peut apprendre à utiliser les huiles essentielles à travers les livres et on finit par avoir la sensation que toutes, elles sont interchangeables. On se perd dans les formules et la biochimie. Et puis, on peut les respirer. Et là un monde s’ouvre.

Si vous avez envie de passer par l’expérience réelle de la méditation olfactive et des olfactions : c’est le moment Nous apprendrons à faire de nouveau confiance à notre nez pour comprendre les propriétés d’une huile essentielle Corps – Coeur – Esprit.

Le tout dans une ambiance joyeuse et respectueuse de la sensibilité de chacun

Le ressenti est la base de notre démarche, aucune connaissance particulière n’est nécessaire. Les principes de la méditation olfactive seront expliqués et nous passerons ensuite à la pratique : respirer ensemble et communier avec le génie de la plante en observant son parfum, ses effets sur le corps et l’esprit. Nous alternerons olfaction guidée et méditation olfactive …

Formation d’une journée pour :

– Etudier une huile essentielle en partant de l’olfaction

– Aller au-delà des informations livresques

– Comprendre l’action des huiles essentielles sur le corps physique, les émotions, la conscience

– Accéder à l’âme de la plante par la méditation olfactive

La méthode

La base de notre démarche : le ressenti. Nous nous appuyons sur l’ancrage corporel et sur l’observation :

– du parfum de l’huile essentielle

– de ses effets Corps Coeur Esprit.

Pour éclairer “le génie” de l’huile essentielle, nous mettons en relation :

– les données scientifiques = botaniques et biochimiques

– la perception sensorielle et intuitive

– l’expérience clinique.

A la fin de cette journée, vous repartez avec le portrait complet de huile essentielle.

Vous connaîtrez :

—-> ses propriétés sur tous les plans

—> comment l’utiliser, pour qui, quand, comment

—> ses précautions d’emploi éventuelles

L’accompagnement et la synergie de groupe favorisent une ambiance conviviale, respectueuse de la sensibilité de chacun.

Date : Le Dimanche 29 mai 2022

Accueil dès 9h30. Formation : 10h00 ~ 17h00.

Déjeuner : Repas végétarien partagé, tiré du sac.

Tarif : 95 € + Adhésion annuelle aux Amandiers à partit de 15€

Inscription obligatoire : Arrhes. Merci de régler un montant correspondant à la moitié de la journée, afin de valider votre inscription.

Conseils : Il est conseillé d’arriver 5 minutes avant le début de l’atelier.

Public : Adultes

Cette formation est destinée :

aux personnes qui souhaitent intégrer les huiles essentielles dans leur équilibre de vie ou dans leurs activités professionnelles, aux personnes en recherche personnelle, aux professionnels de la santé et paramédicaux : orthophonistes, psycho-praticiens, coachs, naturopathes, sophrologues, thérapeutes

Animatrice : Agnès Addey, au cœur des essentielles.

Cursus de formation en Santé Humaniste Ama et Doula avec le Dr Martine Savès en 2004, puis avec Michel Odent.

Les enseignements concernant la Phyto-aromathérapie transmis dès 2005 par Christian Escriva

En 2010, attestation de Praticienne Olfactothérapie® par Gilles Fournil

Auteur de : Le grand livre des huiles essentielles – Médecine de l’âme et voie d’éveil

Pour plus d’informations : Site : https://www.aucoeurdesessentielles.com/

les.amandiers@hotmail.com +33 7 67 07 45 04 https://lesamandiers76.wixsite.com/lesamandiers/aromatherapiesensorielle

